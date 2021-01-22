  • مباشر
اللغة

وسط جادة قباء بالمدينة المنورة.. شاهد أهازيج إندونيسية

وسط جادة قباء بالمدينة المنورة.. شاهد أهازيج إندونيسية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

جذبت فعاليات واجهة قباء زائري المدينة المنورة، في الوقت الذي تناقل فيه رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من زوار المدينة المنورة من دولة إندونيسيا.

ويتجول الزوار في فعالية واجهة قباء وسط أهازيجهم وفرحتهم، حيث وثق العديد تلك المشاعر التي عبروا عنها بعبارات الحب والجمال لتلك الأهازيج.

فيما يحرص أهالي وزوار المدينة المنورة على زيارة المعالم البارزة في المدينة التي من ضمنها مشروع المنطقة الرابطة بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء.

وتسعى الجهات المعنية من خلال برامجها وخططها لجعل المدينة المنورة منطقة سياحية مع مراعاة معايير أنسنة المدن وجودة الحياة على مدار العام.

ونظمت أمانة المنطقة فعاليات واجهة قباء لإبراز معالمها وجمالها وجعلها واجهة سياحية لسكان وزوار المدينة المنورة من خلال توفير أنشطة متنوعة تناسب جميع الأذواق، وتضم فعاليات واجهة قباء بين أركانها عدة خدمات كالمطاعم والمقاهي إضافة إلى محطات ترفيهية وبازار قباء، وعروض أسبوعية تناسب جميع الأذواق والأعمار. وإنشاء مكتبة عامة تحت مسمى "أمة اقرأ" يسمح فيها باستعارة الكتب والقراءة ضمن أجواء هادئة وجميلة للتشجيع على القراءة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أول امرأة من أصول إفريقية حاولت الترشح لرئاسة أميركا! أول امرأة من أصول إفريقية حاولت الترشح لرئاسة أميركا!
بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس بساق واحدة.. فيديو موجع لطفلة يمنية توجه رسالة لغريفيثس

الأكثر قراءة

زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ زوجة الفنان خالد سامي تكشف نتيجة أخذ "خزعة" من نخاعه
الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي
قبلة جبين وفخر لا ينتهي.. طبيبة سعودية تطعّم والدها قبلة جبين وفخر لا ينتهي.. طبيبة سعودية تطعّم والدها
السعودية.. صور إحباط تهريب شحنة أمفيتامين مخبأة في عنب السعودية.. صور إحباط تهريب شحنة أمفيتامين مخبأة في عنب
السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة بايدن
الصحة السعودية: شفاء كافة المصابين بكورونا المتحور الصحة السعودية: شفاء كافة المصابين بكورونا المتحور

قبل أن تذهب

ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!
ملامح سياسة بايدن تجاه إيران تتكشف قليلا!

اكتشف المزيد