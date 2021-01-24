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السعودية.. طائرات ورقية لتوديع المسافرين من مطار جدة

طائرات ورقية
الطائرات الورقية

السعودية.. طائرات ورقية لتوديع المسافرين من مطار جدة

يتكون العمل الفني من قرابة "190" طائرة ورقية نفذها الفنان السعودي محمد الشمري

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العربية.نت - حامد القرشي

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استحدث مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة طريقة مبتكرة لتوديع المسافرين بعد رحلتهم لأداء المناسك.

ويستطيع المسافرون عبر الاستمتاع بالأعمال الفنية العالمية الموزعة بعناية في الصالة رقم " ١ "، ومن هذه الأعمال "الطائرات الورقية".

2 صور
2 صور

وأشار مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عبر حسابه على "تويتر"، اختيار الممر المؤدي إلى صالة المغادرة بالصالة رقم 1 موقعاً لـ "الطائرات الورقية"، وزاده بهاءً مجاورته لحديقة المطار الغناء التي لا يفصلها عنه إلا حاجز زجاجي شفاف.

ويتكون هذا العمل الفني من قرابة "190" طائرة ورقية صغيرة، نفذها الفنان السعودي محمد الشمري، محاولاً عكس الذكريات التي يحملها كل زائر في مخيلته للأماكن المقدسة عند مغادرته المملكة.

وتقوم فكرة العمل على كتابة أهم المواقع والمفردات الدينية التي يحتفظ بها ملايين الحجاج والمعتمرين في ذاكرتهم خلال رحلة العودة من أداء المناسك.

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وهذا العمل المبتكر لطريقة التوديع يمنح الملايين من الزوار والمقيمين المسافرين عبر المطار فرصة لتذوق الفن والاستمتاع به، بحسب ما جاء في حساب المطار على "تويتر".

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