متى ابتعثت "أرامكو" أول سعودية للدراسة في الخارج؟

قال الرئيس التنفيذي في شركة #أرامكو السعودية، أمين الناصر في مقابلة مع قناة "العربية"، ضمن وثائقي #قياديات_أرامكو ، إن الشركة بدأت في تقديم المنح الدراسية للموظفات السعوديات للدراسة في الخارج عام 1981.

وأضاف أن هذه المنح شكلت باكورة جهود الشركة في تأهيل السعوديات للعمل في مختلف المجالات التي تشمل التخصصات الهندسية، وعلى امتداد تاريخ أرامكو، واصلت الشركة توظيف الكوادر النسائية، ولم تقتصر الفرص التي منحتها الشركة للنساء على قطاعات معينة، بل كانت شاملة، واستهدفت رفع نسبة مشاركة المرأة في مختلف أعمال الشركة.

وكانت أرامكو قد ضاعفت من أرقام توظيفها للسعوديات خلال السنوات العشر الماضية، بالتوازي مع توجه الشركة للمزيد من تمكين المرأة.

وقبل 3 سنوات أطلقت أرامكو السعودية وحدة خاصة تعمل على تأهيل القيادات النسائية لدى الشركة، ورفعت أرامكو عدد السيدات في المناصب القيادية من 4 سيدات إلى 84 سيدة.

بالتوازي مع ذلك، قالت أرامكو إن المرأة السعودية واصلت إثبات جدارتها للعمل في أرامكو السعودية وتقلّدت مناصب قيادية كبيرة وحظيت بالقدر نفسه من الفرص التي يحظى بها الرجل، وأن المرأة السعودية تؤدي دوراً لا يقل أهمية في مختلف مجالات العمل المتنوعة في إدارات الشركة، وهو الأمر الذي مكّنها من أن تستثمر كل طاقاتها الإبداعية في صناعة نجاح الشركة إلى جانب الرجل.

وستعرض قناة "العربية" يوم الثلاثاء المقبل وثائقيا حول تمكين المرأة السعودية بعنوان #قياديات_أرامكو، في تمام السابعة بتوقيت السعودية.