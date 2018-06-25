كيف تبدو الصورة داخل مدرسة أرامكو لتعليم القيادة؟

بالتزامن مع القرار التاريخي بالسماح للسيدات بقيادة السيارات في السعودية، والذي بدأ تنفيذه يوم أمس، أطلقت #أرامكو_السعودية مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء، حيث تستوعب هذه المدرسة نحو 3600 طالبة من موظفات وعائلات موظفي الشركة.

وقد باشرت المدرسة الجديدة إصدار رخص القيادة مطلع شهر يونيو، حيث تقدم مدرسة أرامكو لتعليم القيادة برنامجًا تدريبيًا مدته 34 ساعة، بواقع 10 ساعات من التدريب النظري، و24 ساعة من التدريب العملي.

وكانت #أرامكو السعودية قد وقَّعت في فبراير الماضي مذكرة مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء مدرسة لتعليم سياقة المركبات في أرامكو السعودية، وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر تحت رقم 905 والقاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما في ذلك إصدار رخص السياقة للذكور والإناث على حدٍ سـواء، ومن أجل تحقيق متطلبات الأمر السامي الكريم، فيما يتعلق بإصدار رخص السياقة للنساء، وفي إطار التعاون مع القطاعين الخاص والمؤسسات الحكومية، في مجال تعليم الرجل والمرأة لسياقة السيارة، وتنفيذًا لتوجيهات الإدارة التنفيذية لأرامكو السعودية.

ويستعرض وثائقي #قياديات_أرامكو الذي سيعرض على شاشة العربية، غدا الثلاثاء، 7 مساء بتوقيت السعودية، جزءا من جهود أرامكو لتمكين المرأة السعودية عبر مدرسة تعليم القيادة.