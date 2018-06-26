وثائقي #قياديات_أرامكو.. المرأة السعودية تصنع المستقبل

يعتبر تنويع الموارد الاقتصادية والبشرية عنصرين أساسيين في أكبر عملية إصلاح اقتصادي واجتماعي تشهدها السعودية في تاريخها عبر رؤية 2030، قبل ثلاث سنوات أطلقت أرامكو السعودية وحدة خاصة تعمل على تأهيل القيادات النسائية لدى الشركة، ورفعت أرامكو عدد السيدات في المناصب القيادية من 4 سيدات، إلى 84 سيدة.

وبذلك تدفع أرامكو بالسيدات السعوديات نحو حقبة جديدة ومساهمة نوعية في عمليات الشركة، بالتوازي مع التوجه الحكومي لتعزيز دور وكمانة المرأة في المجتمع السعودي، ورفع نسبة تواجدها ضمن القوى العاملة إلى 42% بحلول 2020.

في حديثه لـ"العربية"، قال الرئيس التنفيذي في أرامكو السعودية أمين الناصر إن " لأرامكو تاريخ 85 سنة في تمكين المرأة لديها، حيث كانت المرأة موجودة مع بداية انطلاق أعمال الشركة، أول موظفة سعودية كانت في الشركة في سنة 1964، أول بعثة لخريجة ثانوية عامة في سنة 1981، أرامكو لها تاريخ مع تمكين المرأة، وأرامكو تعاملت مع 90 جنسية في تاريخها، ولليوم تتواجد هذه الجنسيات في مقرات الشركة، فلما تتعامل مع 90 جنسية، من ثقافات مختلفة، وتهيأ لهم الظروف المناسبة على اختلاف ثقافتهم، تبين لهم أن التميز في العمل أساسه الثفافة والأداء، بغض النظر عن الجنسية، فكيف بالنسبة للرجل والسيدة؟ بالنسبة لنا ما في تفرقة، أرامكو وضعت قوانين وأنظمة بحيث إن المعيار الأساسي للتقييم هو الكفاءة والأداء".

موضوع يهمك شاهد وثائق قناة "العربية" يوم الثلاثاء المقبل حول تمكين المرأة السعودية، بعنوان #قياديات_أرامكو في تمام السابعة بتوقيت... ماذا طلب رئيس أرامكو من مسؤولة مدرسة تعليم القيادة؟ قياديات أرامكو

وثائقي #قياديات_أرامكو الذي أنتجته العربية، ويبث الليلة، في تمام الـسابعة مساء بتوقيت السعودية، يعرض لبعض برامج الشركة التي تستهدف تكوين القيادات النسائية، بالإضافة لقصص عدد من السيدات العاملات في أرامكو، ومراحل التحول التي مرت بها المرأة العاملة، والبيئة الداعمة التي وفرتها الشركة لضمان تطورها الوظيفي.

يشار إلى أن أرامكو تخصص 30%، من جميع البعثات السنوية التي تقدمها للسيدات، حيث ترسل الشركة الملتحقات للدراسة في عدد من الجامعات، حسب التخصصات التي تحتاجها الشركة، ويصل عدد البعثات التي تقدمها أرامكو إلى نحو ألف بعثة سنوياً.

من جهة أخرى، تقول أرامكو إن نسبة توظيف السيدات لديها تشكل 20%، من عمليات التوظيف الجديدة، وهي الأعلى في تاريخ الشركة.