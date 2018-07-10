المعلمي: التحالف يمارس أقصى درجات ضبط النفس بالحديدة

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في كلمة له بمجلس الأمن حول اليمن، إن دول التحالف تمارس أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بكل الأعراف والقوانين الدولية في تحرير الحديدة.

وقال أيضاً إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خرقت القوانين الدولية لدى قيامها بتجنيد الأطفال في اليمن واستخدامهم كدروع بشرية، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة كل الخروقات التي تقوم بها الميليشيات والجهات التي تدعمها.

ميدانياً، سيطرت قوات الجيش اليمني بدعم من طيران التحالف على مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة بشكل كامل.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بدأت فور سيطرتها على المدينة بنزع الألغام من الشوارع العامة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

وأضافت المصادر أن الحوثيين فجروا مدرستين بعد تفخيخهما بالكامل، قبل وصول قوات الجيش إلى المدينة.