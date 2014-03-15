الربيعة: لجان عليا تدرس التأمين الصحي للمواطنين

قال وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة إن مشروع التأمين الصحي يدرس حالياً لدى اللجان العليا في الدولة. وأضاف في حوار مع "العربية.نت" أنه كان هناك توجيه من مجلس الوزراء لمجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة لعمل دراسة مشروع الضمان الصحي وتمت الدراسة منذ عدة أشهر وهي تدرس الآن من اللجان العليا في الدولة لاختيار النظام الأفضل والأنسب للوطن.

وفيما يلي نص الحوار:

حدثنا بالأرقام، عن نتائج المسح الصحي، والخطوة التي ستقومون بها والجهود التي ستبذلونها؟

قامت وزارة الصحة بعمل المسح الطبي بالتعاون مع معهد القياسات الصحية بجامعة واشنطن بأميركا لضمان الأرقام، ولا شك أن وجود الأرقام تساعد كل من يخطط في الرعاية الصحية لوضع خطط مستقبلية تساهم في تقليل أعباء الأمراض، وخاصة المزمنة منها مثل السمنة والسكري ومرض ضغط الدم والعادات السلبية مثل التدخين وغيرها. وسوف نعمل على وضع خطط مستقبلية ونأمل أن يساهم فيها أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع والقطاعات الحكومية لنصل إلى برامج وقائية تقودنا إلى مجتمع صحي، والأرقام كانت مخيفة فقد أظهرت أن 40% من المجتمع السعودي مهددون بضغط الدم بعدد يتجاوز 5 ملايين ومئتي ألف سعودي، والمصابون فعلياً يتجاوزون 15% بعدد يصل مليون و900 ألف شخص.

وهذا كمثال بسيط عن الوضع الصحي الحالي لبعض المجتمع، الوزارة ما زالت تقوم بإجراء اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الموقف وتوعية المجتمع بأكمله.

حمى الضنك عادت من جديد الآن تظهر في المنطقة الغربية والجنوبية هل هناك أي توجه من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع جهات معنية للقضاء عليها؟

حمى الضنك تأخذ دورة سنوية في أشهر معينة ومن خلال السنوات الماضية اتضح أن دورتها وتكون في شهري أبريل ومايو ووزارة الصحة هي المتلقي لعلاج المرضى ولكن نحن نشارك في توعية المجتمع ونتواصل مع القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة البعوض ومضاعفة الجهد للحد منه.

ماذا عن المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة؟

نتوقع في هذا العام تشغيل ما يزيد عن 20 مستشفى بحسب ما نعلم أن وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية أوقفت التأمين الصحي لموظفيها حتى يتم النظر في انتهاء دراسة التأمين التي تقوم بها الوزارة. جميع الوزارات تعمل في منظومة واحدة، مشروع التأمين الصحي كان هناك توجيه من مجلس الوزراء لمجلس الخدمات الصحية ومجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة في عمل دراسة مشروع الضمان الصحي وتمت الدراسة ورفعه من عدة أشهر وهي تدرس الآن من اللجان العليا في الدولة لاختيار النظام الأفضل والأنسب للوطن.

هل هناك دراسة لوضع بيئة آمنة للطبيبات والممرضات بوضع عدد ساعات قليلة أو إجازات إضافية؟

وزارة الصحة بها أكثر عنصر نسائي بعد وزارة التربية والتعليم والوزارة تعمل على إيجاد بيئة تليق للممارسة الصحية، وعمل المرأة في وزارة الصحة آمن، بل ما زالت تحرص على تطوير أدائهن وإعطائهن مميزات أفضل.