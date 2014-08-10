التأمينات تجيب عن جميع استفسارات ساند

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، حداً للجدل الثائر حول النظام الذي تعتزم تطبيقه الشهر المقبل، والمعروف بإسم ساند، بإجابتها عن جميع الاستفسارات عن هذا النظام الذي أثار اللغط بعدما أعلنت عنه أخيراً.

وفيما يلي نص أبرز الاستفسارات وأجوبة المؤسسة التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني:

ھل سيتم استرجاع المبالغ التي تم استقطاعھا بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف للفصل خلال سنوات عمله؟

لا، حيث أن مبالغ الاشتراكات التي تؤدى عن انظمة التامين الاجتماعي بما فيھا ھذا النظام ھي لتوفير الحماية الاجتماعية للعامل بما يضمن صرف التعويض له و لغيره من المشمولين بأحكامه في حال توافر شروط الاستحقاق المحددة بموجبه .

ھل برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية؟

تم اجازته من قبل الجھات التشريعية في المملكة.

النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل الموظف السعودي. فما فائدة البرنامج؟ أم ھل سيفتح النظام الجديد الحرية للمنشأة بفصل الموظف السعودي؟

ھناك حالات غير الفصل تمكن المستفيد من الاستفادة من البرنامج مثل افلاس المنشأة واقفالھا وبالتالي تسريح جميع عمالتھا، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتھا عند الدخول في الأزمات الاقتصادية. من جھة أخرى، صحيح أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي الا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون ھذا البرنامج خطوة في طريق اعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة مما يحقق نوع من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين والذي يبني قدرات الكوادر الوطنية وبالتالي يخدم العاملين السعوديين والمجتمع كافة، ناھيك أيضاً عن أن صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية سيعمل كأداة تسھل وتيسر على العامل السعودي الانتقال الى فرصة وظيفية جديدة.

ھل تساھم الحكومة في تغطية جزء من التكلفة؟

أولا، تقوم الحكومة بضمان دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساھمات المشتركين. ثانيا، جميع خدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمھا الصندوق يتم تقديمھا بدعم كامل من الحكومة.

على من يطبق النظام؟

يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين والخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين عاما يوقف اشتراكه في النظام.

ھل يحق لأي موظف رفض الاشتراك بدفع قيمة التأمينات ( 1%)؟

لا يحق للموظف رفض الاشتراك فالنظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون تمييز بالجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.

كم مدد الاشتراك المؤھلة للاستحقاق؟

١- يستحق المستفيد التعويض للمرة الاولى اذا عمل في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن 12 شھر خلال الستة والثلاثين شھرا التي تسبق المطالبة الاولى.

٢- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية اذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ١٨ شھر خلال الستة والثلاثين شھرا التي تسبق المطالبة الثانية.

٣- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة اذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ٢٤ شھرا خلال الستة والثلاثين شھرا التي تسبق المطالبة الثالثة.

٤- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة اذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لھذا النظام مدة لا تقل عن ٣٦ شھرا خلال الثمانية وأربعين شھرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

كم مدة صرف التعويض؟

مدة صرف التعويض ١٢ شھراً متصلة او متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق

يوقف صرف التعويض إذا غادر المستفيد المملكة، ھل المدة مفتوحة ؟

سوف تحدد اللائحة التنفيذية للنظام المدة المسموح بھا للسفر دون إيقاف التعويض.

كيف يتم احتساب التعويض؟

التعويض يصرف بواقع ٦٠ % من متوسط الاجور الشھرية الخاضعة للاشتراك عن كل شھر من الاشھر الثلاثة الأولى وبواقع ٥٠ % من ھذا المتوسط عن كل شھر يزيد عن ذلك.

ما ھو الحد الاعلى للتعويض؟



٩٠٠٠ ﷼ عن كل شھر من الاشھر الثلاثة الأولى و ٧٥٠٠ ﷼ عن كل شھر يزيد عن ذلك.