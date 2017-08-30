حوالي مليوني حاج يقضون يوم التروية في منى

توجه الحجاج إلى مِشعر مِنى لقضاء يوم التروية الموافق الثامن من ذي الحجة، استعدادا للتصعيد فجر غد الخميس إلى مشعر #عرفات لأداء الركن الأهم في الحج.

وكانت السلطات #السعودية أعلنت أمس الثلاثاء أن أكثر من مليوني حاج وصلوا هذا العام وسط حالة استعداد قصوى لمختلف أجهزة الدولة المعنية لتأمين سلامتهم وتهيئة الظروف لأدائهم المناسك بيسر وسهولة.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن إعادة أكثر من 400 ألف حاج إلى بلادهم لعدم حصولهم على تراخيص حج.

وقال إن "50%" من حجاج بيت الله زاروا #المسجد_النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرين المسجد النبوي بعد موسم الحج.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الحج بلا حوادث، وتضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.

تنفيذ أطول طريق للمشاة بالمشاعر المقدسة

انتهت أمانة العاصمة المقدسة من تنفيذ أطول طريق للمشاة بالمشاعر المقدسة لتنقلات الحجيج، شمل تنفيذه أربعة مسارات بإجمالي أطوال تزيد على 25 كيلومترا، تمتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة.

ويهدف المشروع لتأمين الراحة والأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة عرفات - مزدلفة - منى

هذا وتم تصميم المشروع وفق أحدث الطرق الفنية والهندسية ليكون متاحا للاستخدام من قبل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، إضافة إلى إمكانية استخدامه للمتنزهين والزائرين على مدار العام.