نحو 7 آلاف حاج ليبي وصلوا لأداء مناسك الحج هذا العام

وصل عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من ليبيا نحو 7 آلاف #حاج، وذلك حسبما أعلنت رعاية الحاج التابعة لحكومة الوفاق الوطني .

وكانت رحلة الحجيج من #مكة المكرمة إلى منى كانت ميسرة رغم الكثافة الكبيرة في الأعداد.

فبعد اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر #منى لقضاء يوم التروية يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات للوقوف به.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.