إرشادات للوقاية من متاعب مناسك الحج الصحية.. تعرف عليها

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن ضرورة اتباع بعض الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بالأمراض المُعدية وللحفاظ على صحة الحجاج أثناء موسم الحج، حيث يواجه الحجاج أثناء أداء مناسك الحج بعض المتاعب الصحية التي تتمثل في التقلبات الجوية والازدحام والتعب والإرهاق بالإضافة إلى سوء التغذية.

ولذلك ينصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة بضرورة احتفاظ الحجاج المصابين ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط بكمية وافية من الأدوية الخاصة بهم، والاحتفاظ بالتقارير الطبية الخاصة بحالتهم الصحية، والحرص على لبس السوار الخاص بحالة المريض وعمره وطبيعة المرض ونوعية العلاج المستخدم.

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وأكد الدكتور بدران حرص الحجاج على النظافة الشخصية واستخدام الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة واستبدالها عدة مرات يومياً. كما يجب الحرص على نظافة الغذاء من خلال غسل الفواكه والخضراوات جيداً، والامتناع عن تناول الأطعمة المكشوفة أو المُعرضة للغبار، والحرص على استخدام الأوعية النظيفة ويفضل استخدام الأطباق والأكواب الورقية.

ودعا الدكتور مجدي إلى ضرورة تجنب تخزين الطعام في الحافلات أثناء التنقل لفترات طويلة، حيث يُعد ذلك أحد العوامل الرئيسية المُسببة للتسمم الغذائي أثناء الحج، موضحا أن تخزين الطعام المطهو لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الحافلات يسبب التسمم الغذائي، حيث تتكاثر الميكروبات بسرعة في الأجواء الحارة.

ودعا الدكتور مجدي إلى إكثار الحجاج من شرب السوائل والماء، مع الحرص على تناول طبق السلاطة الطازجة المضاف إليه زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان، حيث تعمل هذه الزيوت على رفع المناعة وتوفير كمية مناسبة من الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة اللازمة لرفع المناعة، مع ضرورة تجنب الأطعمة النيئة أو بعض الأطعمة التي يدخل في تكوينها البيض النيئ كالمايونيز عندما يحفظ في درجة حرارة غير مناسبة، وعدم شرب الماء المثلج أو شديد البرودة، وتجنب شرب الحليب غير المبستر أو تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهوها جيداً.

وأشار الدكتور مجدي إلى ضرورة الحرص على تهوية مكان الإقامة باستمرار، والوقاية من الشمس بالاستظلال بالشماسي فاتحة اللون.

وأضاف أنه يجب على مرضى السكري إحضار جهاز مراقبة السكر في الدم، مع ما يكفي من شرائط الاختبار، والحرص على تواجد بطاقة لدى المريض يُكتب عليها مريض السكري.

وأوصى الدكتور مجدي بضرورة الانتباه لعدم التعرض للإجهاد الحراري وضربة الشمس، ولذلك عند الشعور بأعراض الإجهاد الحراري كارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 مئوية أو الشعور بالصداع، الدوار أو الغثيان. يجب الإسراع بتغطية المريض بشاش مُرطب مع رذاذ الماء العادي في درجة حرارة الغرفة وتسليط المراوح الكهربائية عليه على كافة الاتجاهات وتناول المُسكنات الخافضة للحرارة عند اللزوم.