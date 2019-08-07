إنقاذ حياة حاج يمني داهمته جلطة قلبية أثناء الطواف

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عملية قسطرة قلبية عاجلة لحاج يمني في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء أدائه للطواف.

وتبين من خلال الفحوصات الطبية التي أجريت له في قسم طوارئ المدينة الطبية إصابته بأزمة قلبية واحتشاء في عضلة القلب (جلطة قلبية) مما استلزم سرعة إجراء قسطرة قلبية وتصوير الشرايين التاجية التي أظهرت وجود تخثر دموي في الشريان التاجي الأيسر حيث تم وضعه تحت العلاج المسيل الوريدي وتم عمل تنظيف الشريان التاجي المصاب وتوسيعه بواسطة الدعامات الحديثة المغلفة دوائيا وتماثل للشفاء ولله الحمد وتم خروجه لإكمال حجه ونسكه.

وبدعاء خالجته دموع الفرح يروي الحاج اليمني قصته قائلا إنه كان ينتظر لحظة أدائه لفريضة الحج بفارغ الصبر، وداهمته جلطة قلبية في أحد القرى النائية في اليمن وحالت الظروف دون أن يتمكن من تلقي كامل علاجه هناك.

وأضاف: "تيسر لي الذهاب إلى المملكة لأداء الحج وبعد رحلة طويلة بمعية زوجتي وأخواتي وأثناء أدائي الطواف شعرت بالآلام في الصدر غيبتني عن الوعي ولم أجد نفسي إلا في المستشفى".

ولفت إلى أنه كان يخشى أن يقف العارض الصحي حائلا أمام إكماله لنسكه ولكن عناية الله وفضله ثم الاهتمام الكبير الذي لمسه من الأطباء وتقديم العلاج السريع له مكنته من العودة لإكمال حجه، سائلا المولى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ويسدد خطاهم ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون من خدمات جليلة وإمكانات مباركة في خدمة وراحة الحجاج.