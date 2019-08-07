وصول ألفي حاج يمني من أسر شهداء الشرعية إلى جدة

نقلت طائرات الخطوط السعودية ما يقارب ألفي حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من مطار محافظة شرورة (جنوب شرق السعودية) إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة على 6 رحلات مجدولة خلال 3 أيام.

وقد استنفرت إدارة مطار شرورة مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمطار أقصى طاقتها لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من خلال تجهيز الصالات وتيسير إجراءات الركاب بكل يسر وسهولة لضمان عدم تأخيرهم ووصولهم إلى مكة المكرمة في وقت وجيز، وكما شارك في تقديم الخدمات بالمطار جمعية البر الخيرية بشرورة وفريق (النشامى التطوعي) في الصالات حيث تم توزيع الوجبات الجافة والمرطبات والماء لتسهيل كافة أمور ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وكانت جوازات منفذ "الوديعة" استقبلت أمس أولى طلائع الحجاج القادمين من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تم استقبالهم بالهدايا والورود والحلوى.