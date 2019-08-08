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محمد آل الشيخ خطيب وإمام المصلين في يوم عرفة

المصدر: العربية.نت _ مريم الجابر
الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين صدور توجيه كريم بتكليف الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث الشريف بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام.

والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، تعلم بالمدارس النظامية الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية والتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية الشريعة، وبعدها التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج فيه بدرجة الماجستير.

كما عمل آل الشيخ محاضراً في كلية الشريعة ما يقارب 10 أعوام، ثم عين على وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ثم عين عضواً بمجلس هيئة كِبار العلماء بتاريخ 3 / 3 / 1426هـ، فعضواً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.

ويرأس الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، كما تولى الخطابة بجامع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله) بالديرة، منذ عام 1412هـ، ومثّل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في لجان عدة مع جهات حكومية، وله أيضاً مشاركات في لجان أخرى.

وتم تعيينه رئيساً لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث عام 2017.

كلمات دالّة

#خطيب, #عرفة, #الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
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