سعوديون يتطوعون لإصلاح مركبات الحجيج المتعطلة

نفذ فريق الصيانة التطوعية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامجا تطوعيا خلال موسم حج هذا العام.

ويتمثل البرنامج التطوعي في تقديم خدمات الصيانة لمركبات حجاج بيت الله المتعطلة، وأبان مدير المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سفر الغامدي لـ "العربية نت" أن البرنامج التطوعي يمثله طلاب ومهندسون من المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة والكلية التقنية بمكة وبإشراف ومتابعة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.

وأفاد أن البرنامج عبارة عن 4 سيارات مجهزة بكامل التجهيزات لأغراض الصيانة الطارئة والسريعة على الخطوط السريعة حيث يغطي البرنامج الطرق الرئيسية لمدخل مكة المكرمة وطريق الحرمين وكذلك الخط الدائري الرابع وخط الجنوب الليث وخط المدينة المنورة وذلك لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أنه يوجد مهندس وثلاثة متدربين في كل سيارة من سيارات الصيانة التطوعية البالغ عددها 4 سيارات يقدمون الدعم والمساندة في إصلاح أي سيارة متعطلة على الطرق السريعة المؤدية لمكة المكرمة.

ولفت إلى أن البرنامج يباشر مهامه بواقع 24 ساعة تطوعية تقدمها كافة الفرق على مداخل العاصمة المقدسة يومياً مبينا أن الفريق قدم 276 ساعة تطوعية خلال الأيام الماضية.