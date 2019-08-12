الأزهر يثمن جهود السعودية في إنجاح موسم الحج وخدمة الحجيج

أشاد الأزهر الشريف بنجاح موسم الحج هذا العام، مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز وكل مؤسسات الدولة السعودية في خدمة وراحة الحجاج.

وتقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بأخلص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وثمن الأزهر جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك.

وهنأ الأزهر السعودية قيادة وحكومة وشعباً، كما تقدم بخالص الشكر إلى جميع الهيئات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن.

ودعا الأزهر أن يعم الأمن والأمان كل أنحاء العالم، وأن يحفظ العالم العربي والإسلامي من كل مكروه وسوء.