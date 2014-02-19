أمير المدينة المنورة يترأس جمعية البر

ترأس أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أمس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر بالمنطقة. وفي بداية الاجتماع رحب أمير المنطقة بأعضاء الجمعية العمومية شاكراً لهم جهودهم في دعم الجمعية ومساندة برامجها المختلفة، مؤكداً أهمية تعزيز مصادر دخل الجمعية الثابتة وسرعة إنجاز تصاميم مشاريع الأوقاف الجديدة.

بعد ذلك تحدث أمين عام الجمعية عباس نشأت عبدالجواد عن منجزات الجمعية خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية خلال الدورة السابقة استطاعت تقديم مساعدات متنوعة تجاوزت 53 مليون ريال للمستفيدين من خدمات الجمعية وتوزيع أكثر من 43000 حقيبة مدرسية وكفالة 3500 يتيم بنحو 8 ملايين ريال.

ولفت إلى أن مشروع تأهيل أبناء المستفيدين من الجمعية "فأس" استطاع تأهيل 483 طالبا وطالبة ضمن البرنامج المنتهي بالتوظيف.

