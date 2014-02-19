أمين جازان يدشن الحملة الصحية

دشن أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أمس الحملة الثانية للصحة العامة بمدينة جازان، التي استمرت على مدى شهر كامل شاملة محافظات المنطقة كافة.

وتجول أمين المنطقة وقيادات الأمانة وعدد من المراقبين الصحيين والفنيين على المحلات والمطاعم بمدينة جيزان, أثمرت عن مصادرة العديد من الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدامي، ومنها مصادرة " 16 " آنية من الأواني غير الصالحة للاستخدام و " 8 " طاولات تقطيع و " 175 " كيلوجراما من الشحوم المجمدة و " 85 " كيلوجراما خضروات و " 100 " كيلوجرام من اللحوم المفرومة والمقطعة و " 315 " حبة دجاج و" 8 " لترات من الزيوت غير الصالحة و " 3 " كيلوات من الأسماك و " 15 " لترا من العصائر المحضرة مسبقاً.

