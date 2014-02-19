اختتام فعاليات معرض الكتاب بجامعة جازان

تختتم غداً فعاليات معرض الكتاب الرابع بجامعة جازان الذي استمر عشرة أيام، وشهد العديد من البرامج والفعاليات الثقافية المصاحبة.

وأوضح المشرف العام على المعرض عميد شؤون المكتبات بالجامعة، الدكتور ناصر بن محمد الحازمي، أن معرض الكتاب حقق في دورته الرابعة هذا العام إقبالاً كبيراً من قبل جميع شرائح المجتمع من العائلات والأفراد وطلاب المدارس.

وأشار إلى أن المعرض شهد العديد من الفعاليات والبرامج التي تضمنت محاضرات عامة وأمسيات شعرية وبرنامج الرصيف الثقافي في دورته الثانية التي نظمها نادي القراءة في الجامعة، واستضاف ثلة من المثقفين والأدباء في منطقة جازان، كما شهد مرسم الطفل الذي أشرف عليه النادي إقبال الأسر والأطفال في خطوة سعت إلى جذب هذه الفئة من المجتمع للمعرض، وتعويدهم على القراءة وإطلاق خيالهم عبر الرسم.