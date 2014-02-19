الشرقية.. تسوس أسنان 66% من طلبة المرحلة الابتدائية

كشفت جولة ميدانية على عدد من مدارس المرحلة الابتدائية في المنطقة الشرقية أن نسبة التسوس لدى أطفال الصف الأول الابتدائي بلغت 63%، في حين بلغت نسبة التسوس لدى طالبات الصف الأول من المرحلة الابتدائية أيضاً 66%، وذلك من خلال الجولة الميدانية التي نفذتها إدارة طب الأسنان بالتعاون مع إدارة الصحة العامة في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية.

وبين مدير إدارة طب الأسنان في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور أحمد بن رشود الكلثم، أن فرقاً ميدانية مكونة من 40 كادراً طبياً، نفذت البرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان المدرسي للعام الحالي، وتم خلاله إجراء تدريب عملي للطلاب على الطرق الصحيحة لتنظيف الأسنان، واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.