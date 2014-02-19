جدة.. مبادرة تبرم 15 عقداً لتأهيل المقاولين الشباب

أبرمت مبادرة "مقاولو المستقبل" 15 اتفاقية شراكة مع الشباب الراغبين في تحقيق طموحهم والانطلاق في مجال المقاولات والإنشاءات، بقيمة تتجاوز 750 ألف ريـال خلال المرحلة الأولى من المبادرة، التي أطلقت بالتزامن مع معرض شباب الأعمال السادس في جدة، والمقام ضمن أسبوع جدة لرواد الأعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وأوضح المهندس رامي عبدالعزيز إكرام، المشرف العام على المبادرة ومدير "إيمار" السعودية لأعمال الطاقة المحدودة، أن المبادرة تسعى لتوطين قطاع المقاولات وخلق جيل مؤهل ومدرب فنياً وإدارياً ومهنياً. وأضاف: "المبادرة سيكون لها أثر كبير على مستقبل سوق المقاولات والإنشاءات، من خلال اهتمامها بالكادر البشري، والذي يعتبر الثروة الوطنية الأهم، واهتمامها بتهيئته وتأهيله ليكون قادراً على تبني ثقافة التنمية والإعمار".

وأكد أهمية تشجيع الشباب على الدخول في سوق المقاولات، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات ستعمل على استقطاب الأعداد الكبيرة التي يحتاجها سوق العمل في قطاع المقاولات، وأن هذه الشراكات الإستراتيجية ستستقطب خريجي الكليات والمعاهد وأصحاب الخبرة من الشباب.