"مياه الباحة" تناقش ميزانيتها المالية

ناقشت المديرية العامة للمياه بمنطقة الباحة ميزانيتها للعام الحالي البالغة قيمتها 505 ملايين ريال، خلال الاجتماع الدوري للمديرية الذي انعقد اليوم بمقر فرع المياه بمحافظة قلوة، برئاسة مدير عام المياه بالمنطقة المهندس محمد بن منصور آل عضيد.

وشمل توزيع الميزانية اعتماد 150 مليون ريال لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه مع الإشراف، ومثلها لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، واعتماد 100 مليون ريال لتنفيذ خزانات استراتيجية، و100 مليون ريال لتوصيل التيار الكهربائي لعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي، إلى جانب اعتماد خمسة ملايين ريال لتدعيم مشاريع تحت التنفيذ.

