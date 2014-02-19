"الهيئة" تدشن حملة النهر الجاري في بقعاء

دشن محافظ بقعاء، سعد بن مبارك التركي، أخيراً بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل، الشيخ معتق الحربي، حملة النهر الجاري بمقر الهيئة بمحافظة بقعاء.

وأكد رئيس هيئة بقعاء الشيخ مطلق النابت أن حملة النهر الجاري هي تعزيز لقيمة وأهمية الصلاة.

ثم ألقى الشيخ معتق الحربي كلمة تحدث فيها عن هذه الحملة وأهمية إقامتها، مقدماً شكره لرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي بارك ودعم مثل هذه الحملات لتعمم على جميع فروع الهيئة في المملكة.

بعد ذلك، قام محافظ بقعاء ومدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بقص شريط الافتتاح لمعرض حملة النهر الجاري، وتجولا في المعرض المعد لهذه المناسبة، ودشنا انطلاق مسيرة الحملة في شوارع المحافظة.