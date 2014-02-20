أمانة الطائف تدرس تصميم 3 تقاطعات مرورية

نفذت أمانة الطائف دراسة وتصميم "3" من أهم التقاطعات على الطرق المحورية بالمحافظة، حيث شملت الدراسة تقاطع طريق السيل العام مع شارع الشرفية، ودراسة وتصميم تقاطع طريق السيل العام مع شارع مثملة، بالإضافة تقاطع طريق السيل العام مع طريق الجامعة والمعروف بشارع الستين بالحوية .

وأكدت أمانة الطائف أن هذه الدراسات والتصاميم متاحة حالياً لديها، ويمكن لوزارة النقل الاستعانة بها، نظراً لأن تنفيذ وتطوير هذه التقاطعات ليس من اختصاص الأمانة، ولكن تسهيلاً لسرعة التنفيذ قامت الأمانة بدراستها وإعداد التصاميم اللازمة بما يحقق المصلحة العامة، ويدعم سبل التعاون بين الجهات الحكومية الخدمية لراحة المواطنين والتسهيل عليهم .