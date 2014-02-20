أمير مكة يتسلم كتاباً عن مشروعات المشاعر

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله في مكتبه بجدة أمس وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين، الذي سلمه نسخة من كتاب صدر حديثاً عن الوزارة، يتضمن مشروعات المشاعر المقدسة وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والرامية جميعها لخدمة المواطن وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء .

وأوضح العابدين أن الأمير مشعل بن عبدالله اطلع على أبرز المشاريع التي يجري تنفيذها، والأخرى المعتمدة التي ستسهم فور الانتهاء منها في تيسير أداء النسك والشعائر على أفضل وأتم وجه، وبما يرضي الله ويحقق تطلعات القيادة .