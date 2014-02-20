تبوك.. الشؤون الصحية تبدأ تنفيذ وتجهيز مشروعات طبية

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك تنفيذ أربعة برامج للتشغيل الذاتي، تم اعتمادها هذا العام، لتشغيل مستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الوجه العام ومركز طب الأسنان, وأيضاً اعتماد برامج التدريب، المؤتمرات، والصيانة الطبية، والنظافة، والصيانة العامة للمرافق الصحية بالمنطقة وتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، لتصل اعتمادات التشغيل الذاتي وأيضاً البرامج الأخرى والصيانة وتأمين الأدوية إلى 1100 مليون ريال.

وأكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، محمد الطويلعي، أن مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد ومستشفى ظباء ومستشفى تيماء تم اعتماد تشغيلها ذاتياً، وذلك ضمن برامج التشغيل الذاتي.

هذا ويجري تجهيز أربعة مستشفيات جديدة - إضافة إلى مركزي السكر والأسنان التخصصيين بقيمة إنشائية وتجهيزية وصلت إلى 1200 مليون ريال - وهي مستشفى الملك فهد التخصصي بسعة 500 سرير، ومستشفى ظباء العام بسعة 100 سرير، ومستشفى أملج العام بسعة 100 سرير، ومستشفى الصحة النفسية ومعالجة الإدمان بسعة 200 سرير، إضافة إلى مركز السكر ومركز الأسنان بسعة 40 عيادة.

وأشار إلى أن المشروعات الصحية التي تحت الترسية والتنفيذ بالمنطقة هي مشروع مستشفى الولادة والأطفال بسعة 200 سرير، ومشروع إنشاء وتجهيز المختبر المركزي ومركز السموم وتطوير البنية التحتية لمستشفى الملك خالد بتبوك، ومشروع مركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي، إضافة إلى مشروعات المجمعات السكنية في كل من مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى تيماء ومستشفى أملج ومستشفى ظباء.