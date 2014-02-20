هيئة الأمر بالمعروف تنظم 11 دورة تدريبية لمنسوبيها

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال هذا الأسبوع 11 دورة تدريبية، استهدفت 275 متدرباً من الأعضاء الميدانيين والإداريين، وتضمنت ثلاث دورات بعنوان "مهارات التحقيق الإداري" ودورتين في "مهارات اتخاذ القرار" في منطقة الرياض، إضافة إلى دورة أخرى بعنوان "مهارات الضبط الجنائي" في المنطقة الشرقية، ودورة بعنوان "تنمية المهارات الأسرية" في منطقة الباحة، ودورة بعنوان "السكرتارية الحديثة وإدارة المكاتب"، في منطقة حائل، ودورة بعنوان "سلوكيات الوظيفة العامة" في منطقتي المدينة المنورة والقصيم.

كما تضمنت الدورات مواضيع ميدانية متنوعة، حيث جاءت إحدى الدورات بعنوان "مهارات ضبط قضايا المسكرات" في المدينة المنورة، ودورة بعنوان "التعامل مع قضايا السحر والسحرة ميدانياً" في منطقة الرياض.

وتهدف هذه الدورات إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع هذه القضايا والأنظمة ذات العلاقة.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج التدريبية ضمن الخطة المعدة من قبل الإدارة العامة للتطوير الإداري بالرئاسة، لرفع كفاءة الأعضاء وتطوير العمل الميداني والإداري، تحت إشراف ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.