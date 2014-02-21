انطلاق فعاليات مؤتمر تقنية المياه.. الأحد

تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنية المياه 2014م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وذلك في مقرها الرئيس بالرياض.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، ثلاثة محاور رئيسة؛ خصّص الأول منها لتقنيات التحلية الحرارية للماء، التي تشمل كلاً من استخدام الطاقة المتجددة، والتناضح العكسي، والترشيح الفائق، والترشيح الدقيق، والمعالجة الكهروكيمياوية، وأغشية التقطير، والنظم الحرارية الهجينة، والتخلص من الماء المالح المركز.

وخصص المحور الثاني لمناقشة آخر ما توصل إليه العلم في مجال تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام المعالجة البيولوجية ومناقشة التقدم التقني في معالجة مياه الصرف الصحي، بينما سيغطي المحور الثالث مجال الموارد المائية، وكيفية المحافظة عليها، وإعادة استخدامها وتدويرها، إلى جانب تغذية المياه الجوفية.