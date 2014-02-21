تنظيم حملة "تبرع لتنفيذ حياة" الاسبوع المقبل

ينظم مركز الأمير سلمان الاجتماعي الأحد المقبل حملة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع لتنفيذ حياة" تستمر أربعة أيام، للرجال والنساء.

وأوضحت المديرة القسم النسائي الأميرة الجوهره بنت سعود أن مركز الأمير سلمان الاجتماعي يحرص على المشاركة في المناسبات الاجتماعية والإنسانية للقيام بدورة تجاه المجتمع.

ولفتت النظر إلى أنه سيتم توفير سيارتين للتبرع بالدم في مقر مركز الأمير سلمان الاجتماعي، ويشرف عليها نخبة من المختصين في المجال الطبي وكوارد من العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مبينة أنه سيبدأ استقبال المتبرعين من الساعة 4:00 م حتى 9:00م اعتبارا من يوم الأحد.

وقالت إنه سيشارك في الحملة مجموعة برنامج عطاء التطوعية مممثلة في فريق إهداء الخيري، ونادي ارتقاء التطوعي، وفريق أنا معك، وفريق جسد واحد، وفريق عطاء التطوعي.

يذكر أن حملة التبرع بالدم إحدى فعاليات برنامج عطاء للأعمال التطوعية في المركز الذي انطلق في منتصف العام الهجري 2012م، وُيعني بفئة الشباب ويهدف لنشر وترسيخ مفهوم ثقافة العمل التطوعي.

