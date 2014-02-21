20 نافورة جديدة في الطائف

وجهت أمانة محافظة الطائف بإنشاء أكثر من 20 نافورة مائية جديدة بمقاسات وأحجام وتصاميم مختلفة، تعكس مظهراً جمالياً مريحاُ للنفس في ساحات وميادين ومتنزهات المحافظة، وذلك في إطار جهود التجميل والتحسين الجارية في مواقع متفرقة من عاصمة المصائف العربية.

وأوضحت الأمانة أن العديد من النوافير تم تشغيلها بمدخل طريق السيل والطريق الدائري وميدان النزهة ومتنزه الردف العام ومدخل المدينة الغربي طريق الملك فيصل، ومتنزه الملك عبد الله، وتقاطع طريق الشفا، وغيرها من المواقع، مبينة أنه روعي في انشاء النوافير إضافة إنارة تجميلية عاكسة على مياه النوافير لتشغيلها خلال الفترة المسائية .

وافادت أنه يجري العمل حالياً على زراعة شتلات الزهور والحوليات والمتسلقات في العديد من المواقع المختارة في المدينة والحدائق والمتنزهات العامة ضمن جهود التجميل الجارية لمدينة الورد ، بالإضافة إلى دعم زراعة المسطحات الخضراء واستخدام وسائل الري المرشدة .

