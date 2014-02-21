2289 مولوداً في مكة المكرمة خلال ثلاثة أشهر

بلغ عدد المواليد في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال الثلاثة الأشهر الأولى لهذا العام 2289 مولودا، بزيادة قدرها 5% عن مواليد العام الماضي، من بينها 30 حالة ولادة توائم.

وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور وليد بن راشد العمري، أن عدد الحالات التي راجعت قسم عيادات النساء وعيادات الأطفال من بداية شهر محرم وحتى نهاية شهر ربيع الأول بلغت 15547 حالة.

وبين أن قسم طوارئ النساء بالمستشفى استقبل 11122 حالة، بينما بلغت حالات الطوارئ للأطفال 60370 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى يحتوي على جميع التخصصات الطبية ويضم أطباء متخصصين في جميع المجالات.