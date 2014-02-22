أمير الشرقية يدش تطبيق "طريقي" ..غداً

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف غداً ، بمكتبه بالأمارة ، تطبيق "طريقي"، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم ، والشركة المنفذة للمشروع.

ويوفر تطبيق طريقي تغطية شاملة لجميع الطرق والشوارع والمعالم المهمة بالمنطقة الشرقية، وهو برنامج ملاحي متميز على الهواتف الذكية كنسخة تجريبية يتضمن معلومات عن أماكن الازدحام المروري على شبكة الطرق .

وأوضح المهندس فهد الجبير أن المشروع يمثل أحد عناصر منظومة النقل الذكي التي تسعى الأمانة لتنفيذها خلال السنوات القادمة، لمواكبة الطلب المتزايد على النقل بحاضرة الدمام ، بغرض تمكين الجهات المعنية من إدارة الحركة المرورية بأنجح وأحسن الطرق المتوفرة ، وكذلك تقليل الأثار السلبية للازدحام المروري , مشيراً إلى أن هذا التطبيق لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت , وهو متوفر باللغتين العربية والإنجليزية ، ويتم تحديثه بشكل مستمر .

