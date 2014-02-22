الإسبوع الإرشادي لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز.. غداً

ينطلق غداً بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الأسبوع الإرشادي لطلاب السنة التحضيرية الذي ينظمه مركز مرشدي السنة التحضيرية بعمادة شؤون الطلاب برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب ويستمر لمدة خمسة أيام .

ويأتي الأسبوع ضمن إطار برامج عمادة شؤون الطلاب التي تهدف إلى الإسهام في إعداد وتكوين شخصية الطالب الجامعي المتكاملة والمتوازنة وتنمية السلوك الإسلامي والخلق الأمثل لديه وصقل مهاراته وتنمية معارفه وتهيئته لفرص العمل الملائمة لمتطلبات سوق العمل .

وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبد المنعم عبد السلام الحياني حرص العمادة واهتمامها من خلال فعاليات هذا الأسبوع الإرشادي على تقديم كل ما من شأنه إفادة الطلاب وتقديم المساعدة لهم بصورة علمية بما يضمن لهم مستقبل مشرق بتوفيق الله تعالى، مشيراً إلى أن الفعاليات ستنطلق ابتداء في المركز الرئيسي للجامعة لمدة يومين ثم تنتقل لفرع الجامعة بشمال جدة ليومين آخرين أيضاً، وتختتم في فرع الجامعة برابغ خلال يوم واحد .