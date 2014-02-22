مستشفيات منطقة القصيم تستقبل 1342 حالة مرضية

استقبلت مستشفيات منطقة القصيم خلال العام الماضي 1342 حالة تمت بالتنسيق بين غرفة العمليات في إدارة الطوارئ والأزمات بالشئون الصحية بمنطقة القصيم وهيئة الهلال الأحمرالسعودي.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم الدكتور فضل الفضل، أن هناك تنسيق مستمر وارتباط مباشر عبر جهاز اللاسلكي بين صحة القصيم وهيئة الهلال الأحمر السعودي في حالة مباشرة الحوادث لتنسيق توزيع المرضى على مستشفيات المنطقة ، إضافة إلى تحديد الحالة إذا كانت حرجة أم بسيطة عبر معرفات تم الاتفاق عليها مسبقاً .

وبين أن هذا التعاون أسهم بشكل كبير في سرعة وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى وتقديم العناية الطبية للحالات، مشيرًا إلى أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة كان الأعلى في عدد الحالات التي تم استقبالها عن طريق الهلال الأحمر حيث استقبل 370 حالة .

