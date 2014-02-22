11 ألف طالب يلتحقون بجمعية القرآن في حائل

وصل عدد الملتحقين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة حائل خلال العام الدراسي الحالي 11 ألف و 162 طالباً وطالبة، منهم 5846 طالبًا، و5316 طالبة.

وقال رئيس الجمعية الشيخ محمد الجزاع، إن أبرز مصادر الدخل للجمعية هي : الاستقطاعات البنكية الشهرية ، و التبرعات النقدية ، والأوقاف وهي غير كافية لتغطية المصاريف وسير العمل، وأفضل سبيل لإيجاد موارد ثابتة للجمعية هي الأوقاف, ووزارة الشؤون الإسلامية هي المعنية بذلك ، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم مكافآت لمن يقوم بتحصيل موارد للجمعية على حسب الطريقة والمبلغ الذي يتم تحصيله .

