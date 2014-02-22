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11 ألف طالب يلتحقون بجمعية القرآن في حائل

المصدر: الرياض- تركي الدوسري
صورة ارشيفية لبعض النشاطات في مدينة حائل
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وصل عدد الملتحقين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة حائل خلال العام الدراسي الحالي 11 ألف و 162 طالباً وطالبة، منهم 5846 طالبًا، و5316 طالبة.

وقال رئيس الجمعية الشيخ محمد الجزاع، إن أبرز مصادر الدخل للجمعية هي : الاستقطاعات البنكية الشهرية ، و التبرعات النقدية ، والأوقاف وهي غير كافية لتغطية المصاريف وسير العمل، وأفضل سبيل لإيجاد موارد ثابتة للجمعية هي الأوقاف, ووزارة الشؤون الإسلامية هي المعنية بذلك ، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم مكافآت لمن يقوم بتحصيل موارد للجمعية على حسب الطريقة والمبلغ الذي يتم تحصيله .

كلمات دالّة

#حائل, #قرآن, #طلاب

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