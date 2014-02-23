أمير الرياض يفتتح ندوة "التراث الأدبي" الثلاثاء

يفتتح أمير الرياض الأمير خالد بن بندر الثلاثاء المقبل الندوة الدولية الثانية " قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحديثة " التي ينظمها قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة الملك سعود ، وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بمبنى الندوات والمؤتمرات .



ويشمل حفل الافتتاح كلمة لرئيس قسم اللغة العربية وآدابها رئيس الندوة الدكتور خالد بن عايش الحافي ، وكلمة لعميد كلية الآداب الدكتور صالح بن معيض الغامدي ، وكلمة باسم المشاركين في الندوة تلقيها الدكتورة فاتحة الطايب، وهي باحثة مغربية مختصة في الدراسات الأدبية المقارنة ، كما يصاحب الحفل عرض وثائقي عن قسم اللغة العربية وآدابها وإنجازاته في العلم والثقافة وخدمة المجتمع.

