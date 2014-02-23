افتتاح معرض الكتاب الطبي في جامعة الملك خالد

دشن مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود اليوم, معرض الكتاب الطبي الـ 14 , الذي نظمته عمادة شؤون المكتبات, بمبنى كلية الطب بالجامعة.

وأوضح خلال التدشين أن الجامعة تعتزم تقديم تسهيلات لشراء الكتب الطبية الأساسية لطلاب وطالبات كلية الطب بمستوياتها كافة, من خلال المكتبة الجامعية، حيث سيتم شراء هذه الكتب وتسليمها للطلاب والطالبات عبر استعارة طويلة الأمد، وتمتد حتى التخرج.

وتجول الداود في المعرض، مطلعاً على ما يحتويه من مراجع علمية طبية متخصصة وحديثة, لأكثر من 60 ناشراً من أنحاء العالم، وأكثر من 15.000 عنوان طبي لأكثر من 10.000 آلاف كتاب ومرجع طبي.

من جانبه أكد عميد شؤون المكتبات الدكتور سعيد الخالدي أن المعرض يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها في التخصصات كافة، وتتيح العديد من الفرص القيمة من حيث توافر الكتب الطبية المتخصصة