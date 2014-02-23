بلدي العاصمة المقدسة يناقش تقريره النصف سنوي

يناقش المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة في جلسته الـ 36 في دورته الثانية الثلاثاء المقبل, بمقر المجلس بالأمانة التقرير النصف سنوي عن ما تم إنجازه من حدائق عامة ومسطحات خضراء .

ويتدارس الأعضاء تقريرًا عن الحالات التي تمت معالجتها وفقاً للأمر الخاص ببيع الأراضي الحكومية , والمشاريع التطويرية للقرى التابعة للعاصمة المقدسة ونشاطات الشركات التطويرية لأمانة العاصمة ( شركة بوابة مكة – شركة واحة مكة – شركة ضيافة البلد الأمين – شركة ضاحية سمو – شركة قطارات مكة ) ،إلى جانب إيرادات الأمانة للربع الرابع من السنة المالية 1434 / 1435 هـ .