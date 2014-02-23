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بلدي العاصمة المقدسة يناقش تقريره النصف سنوي

المصدر: مكة المكرمة - العربية.نت
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يناقش المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة في جلسته الـ 36 في دورته الثانية الثلاثاء المقبل, بمقر المجلس بالأمانة التقرير النصف سنوي عن ما تم إنجازه من حدائق عامة ومسطحات خضراء .

ويتدارس الأعضاء تقريرًا عن الحالات التي تمت معالجتها وفقاً للأمر الخاص ببيع الأراضي الحكومية , والمشاريع التطويرية للقرى التابعة للعاصمة المقدسة ونشاطات الشركات التطويرية لأمانة العاصمة ( شركة بوابة مكة – شركة واحة مكة – شركة ضيافة البلد الأمين – شركة ضاحية سمو – شركة قطارات مكة ) ،إلى جانب إيرادات الأمانة للربع الرابع من السنة المالية 1434 / 1435 هـ .

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