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تدشين مشروع مجمع طالبات "طيبة" في العلا غدا

المصدر: الرياض- تركي الدوسري
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يرعى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان غداً وضع حجر الأساس, لمشروع إنشاء مجمع مباني كليات الطالبات بفرع جامعة طيبة بمحافظة العلا, والذي بلغت تكلفته الإجمالية 208 ملايين ريال .

و يقام هذا المشروع الذي على مساحة تقدر بـ 240 آلف م2 و ينفذ خلال 14 شهراً ضمن مشروعات المدينة الجامعية بمحافظة العلا والتي خصص لها أرض بمساحة تقارب الـ 9 ملايين م2 سيقام عليها فرع الجامعة بجميع إدارتها وكلياتها وعماداتها ومراكزها المختلفة وإسكان أعضاء هيئة التدريس, حيث سيكون الموقع مهيأ مستقبلاً لأن يصبح مقر لجامعة مستقلة في محافظة العلا .

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