خطة فرضية لمواجهة السيول في الباحة غداً

تنفذ إدارة الدفاع المدني بمحافظة العقيق يوم غدٍ خطة فرضية لمواجهة أخطار السيول بالمحافظة بمشاركة الجهات ذات العلاقة تشمل إخلاء بعض المدارس وجزء من سوق المحافظة وإطلاق صافرات الإنذار بوادي العقيق ووسط المحافظة.

وتهدف الفرضية التي تأتي بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن عبدالله السواط إلى تدريب جميع الجهات الحكومية المشاركة المتمثلة في الشؤون الصحية والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي وشركة الكهرباء ، وشرطة ودوريات الأمن بالمنطقة على مدى الإستجابه والإستعداد لمواجهة أخطار السيول من خلال الفرضيات الميدانية وما ينتج من ملاحظات لتلافي أوجه القصور لمراحل التنفيذ.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بالمواطنين والمقيمين بعدم الانزعاج أثناء تنفيذ هذه الفرضية وإطلاق صافرات الإنذار .

