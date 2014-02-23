نجران.. ضبط 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

تواصل الفرق الميدانية للرقابة الشاملة بأمانة نجران حملاتها على المنشآت التموينية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومدى تطبيقها.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة عبدالعلي المكرمي أنه خلال 625 جولة نفذت مؤخرًا ضبط أكثر من سبعة أطنان من المواد الغذائية واللحوم والخضراوات والأسماك والعصائر والعسل والمخللات والأجبان غير صالحة للاستخدام الآدمي .

ولفت إلى أنه تم إتلاف المضبوطات بالكامل بعد التأكد من فسادها وتطبيق الأنظمة وفرض الغرامات الرادعة، بالإضافة إلى إغلاق 18 محلاً , مشيراً إلى تنوع المخالفات شملت تدني مستوى النظافة وإنتشار الحشرات والروائح وافتقادها للاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، وعدم التقيد بالزي الرسمي الخاص بالعمل ووجود الأكل البائت واستخدام قطع أواني قديمه وتالفة .