أمانة المدينة تخصص 29 موقعاً لوزارة التربية

خصصت أمانة منطقة المدينة المنورة 29 موقعًا لوزارة التربية والتعليم داخل المدينة المنورة وفي محافظات العلا والمهد والحناكية وخيبر , لإقامة مدارس بمختلف المراحل التعليمية .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر، أن الأمانة خصصت 29 موقعاً لهذا الغرض بمساحة تقدر بأكثر من 315 ألف متر , حيث تم تخصيص 10 مواقع لإقامة 7 مدارس بنين وبنات , بالإضافة إلى 3 روضات أطفال في داخل المدينة بمساحة إجمالية بلغت ( 123,254) مترًا .

وأشار إلى أنه خصص 19 موقعاً آخر في عدة محافظات بالمنطقة بمساحة إجمالية تقدر بـ ( 192,333) مترًا في محافظة المهد وقرى المحاجر , والسريحية , والمواريد , والغمر , والمزرع , والضبعية ,و أنبوان , والعقيلة , وخرجا , والبدائع , والأصيحر , والبكرية والسوسية , وقرية صدر الغربية في محافظة العلا , إضافة إلى محافظة خيبر وقرى الشفية , واللحن , والصلصلة , التابعة للمحافظة ،وقرية السدر في محافظة وادي الفرع , وهجرة المحامة بمحافظة الحناكية.

