جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين - للرجال والنساء- بعدد من كليات الجامعة بمرتبة معيد ، ومحاضر، وأستاذ مساعد ، وأستاذ مشارك ،وأستاذ على كادر أعضاء هيئة التدريس السعوديين.

كما أعلنت الجامعة عن توافر وظيفتين للباحثين " رجال " براتب شهري مقطوع لمدة عام قابلة للتجديد ، مشترطة للمتقدمين على الوظائف البحثية أن يكونا حاصلين على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي بتقدير لا يقل عن ممتاز، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا مع إجادة اللغة الانجليزية في كلتيّ الوظيفتين تحدثًا وكتابة , ونسبة لا تقل عن 90 من 120 في اختبار التوفل.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد بن ناصر الحسين أنه يمكن التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للعمادة (dfpa.ksu.edu.sa) ، بدءًا من يوم الأحد 5/1 /1435هــ الموافق 2/ 5 /2014 م , وعلى مدى خمسة أيام عمل.

