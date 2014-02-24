شرطة مكة تكرم ضباطها وأفرادها المتميزون

كرم اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة هذا اليوم بمكتبه بحضور مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني مجموعة من ضباط وافراد منسوبي شرطة محافظة جدة نظير تميزهم ومجهوداتهم في الاعمال الميدانية وبراعتهم بالتوصل لنتائج حاسمة ساهمت في حل قضايا جنائية غامضة.

يشار الى أن ذلك التكريم اتى بتوجيهات من مقام وزارة الداخلية ومديرية الامن العام نظير الجهود الامنية التي قاموا بها.

وذكر اللواء الصولي في حديثه للضباط والافراد انهم عملوا واستحقوا التكريم وانه يأمل منهم بالمزيد لاسيما وان ولاة الامر لايألون جهدا في مكافأة المجتهد وتقدير جهدهم، كما هنأ المكرمين وتمنى التوفيق والسداد لهم .

