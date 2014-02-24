صحة حائل تنفيذ حملة تطعيم لطلبة الابتدائي

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل أن نسبة التغطية الفعلية خلال حملة تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1434هـ - 1435هـ بلقاحات الثلاثي الفيروسي والثلاثي البكتيري وشلل الأطفال الفموي بلغت 100%، حيث نفذت جميع تطعيمات مدارس المنطقة في تاريخ 14 محرم 1435هـ بعد أن استمرت الحملة لمدة خمسة أسابيع.

وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور حمود بن عبدالمحسن الملق أن الحملة تهدف لاستمرار العمل على استئصال أمراض الحصبة والحصبة الألمانية ، والنكاف ، واستكمال الجرعة الأساسية الثانية ، من لقاح الثلاثي الفيروسي ، والجرعة المنشطة الثانية ، من لقاح الثلاثي البكتيري , بالإضافة إلى شلل الأطفال الفموي .

وأفاد أن عدد الفرق الميدانية المشاركة بالحملة بلغت (43) فرقة لتغطية مدينة حائل و (164) فرقة لتغطية القطاعات الطرفية ،مبيناً أن كل فريق مكونة من طبيب أو طبيبة وممرض أو ممرضة ومراقب صحي .

