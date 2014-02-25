تدريب 20 فتاة على المشاريع التجارية من المنزل

ألحقت جمعية البر بجدة 20 فتاة من فتيات الأسر المستفيدة بدورة بعنوان "كيف تبدئين مشروعك التجاري من المنزل"، بهدف تطوير قدراتهن لإلحاقهن ببرنامج الأسر المنتجة بالجمعية.

وأوضح أمين عام الجمعية وليد بن أحمد باحمدان أن الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين، تهدف إلى تعريف المشاركات بطبيعة العمل من المنزل، وأسس النجاح فيه، وإمكانية تحويل الهوايات لمشروعات تجارية، فضلاً عن التعريف بنقاط القوة والضعف في المشروعات التجارية، والعمل على تمكين المشاركات من إعداد خطة عمل أساسية مبسطة لأي مشروع.

وأضاف باحمدان أن الدورة تهدف أيضاً إلى التعريف بأسس وأساليب الإدارة المالية والتخطيط المالي، وكيفية الاستفادة من الإنترنت والحاسب الآلي، مبينناً أن الدورة ستعمل على تشجيع الفتيات على تبني وإدارة مشروعات مبتكرة تحمل بصمة خاصة تميزها عن المشروعات المماثلة لتكسبهم ميزة تنافسية والمساهمة في دفع الأسر المنتجة نحو ريادة الأعمال ليحققن التنمية الاقتصادية التي تعد جزءاً من التنمية المستدامة.

