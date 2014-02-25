تدشين الموقع الرسمي لمهرجان الورد بالطائف

دشن محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر اليوم بمقر المحافظة الموقع الرسمي لمهرجان الورد الطائفي العاشر 2014م , الذي يأتي هذا العام ضمن أهم فعاليات الطائف عاصمة المصائف العربية .

وأوضح أن مهرجان الورد الطائفي أصبح علامة بارزة لمهرجانات الطائف السنوية , ويأتي زواره كل عام من الدول الخليجية والعربية ويؤكد نجاحاته المتوالية من عام إلى آخر.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للمهرجان سعود النفيعي أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر لمهرجان الورد الطائفي هذا العام , مشيرا إلى أن المهرجان سيقام بحديقة الملك فيصل النموذجية بالحوية , منتصف شهر جمادى الآخر المقبل, مؤكدا أن المهرجان هذا العام سيكون مختلفا من حيث عدد العارضين , والفعاليات, والمسابقات داخل المهرجان .

وحول الموقع الرسمي لمهرجان الورد الطائفي بين أن الموقع يقدم عدد من الخدمات الإلكترونية لزائريه مثل الصور, ومقاطع الفيديو, وآخر الأخبار والفعاليات, كما يتيح الموقع www.rosetaif.com التواصل مع إدارة المهرجان لإبداء الملاحظات والمقترحات حول مهرجان هذا العام .

