تعليم المدينة ينفذ برنامج "لون مع التراث"

نفذت إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي الفني, بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم, برنامج بعنوان "لون مع التراث", بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة حسين بن حمزة عويضة, وممثل الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمدينة ناصر العقيل, ومساعد مدير مكتب التربية والتعليم شمال المدينة للشؤون المدرسية محمد المطيري, وعدداً من المشرفين التربويين والمعلمين والطلاب .

وصاحب البرنامج الذي يُنفذ في عدد من مدارس المنطقة للبنين والبنات ويستمر لمدة ثلاثة أيام، معرض مصاحب تستضيفه ابتدائية أبي نصر التمار, يضم لوحات ورسومات تهدف إلى التوعية بأهمية الآثار والتراث العمراني بإبراز البعد الحضاري للمملكة لدى النشء وتعزيز الانتماء والولاء الوطني وتوعية الطلاب بالآثار والتراث العمراني السعودي, وذلك عبر استثمار مهارات الرسم والتلوين لدى الطلاب والطالبات .

