تدريب 55 فتاة على مهارات الخياطة في جدة

دربت جمعية البر بجدة 55 فتاة على مهارات الخياطة والخرازة بهدف تطوير مهاراتهن لمنحهن قروضًا ضمن برنامج البر للأسر المنتجة لتنفيذ مشروعات خاصة ضمن الأسر المستفيدة من الجمعية.

كما قدمت الجمعية قروضاً لـ 24 أسرة منتجة بقيمة إجمالية 234 ألف ريال، واستقبلت طلبات 19 أسرة ترغب الاستفادة من برنامج الأسر المنتجة سيتم دراستها لإدراجها ضمن الأسر المستفيدة.

وأوضح أمين عام الجمعية وليد بن أحمد باحمدان أن الجمعية حرصت على إشراك فتيات الأسر المستفيدات من خدمات الجمعية في دورة مهارات الخياطة والخرازة بهدف دعمهن لتطوير مهاراتهن في الأعمال اليدوية ، مبيناً أن الدورة تشمل مهارات وطرق التفصيل والقص وأسس ومهارات الخياطة والخرازة.

