تغريم مكاتب تأجير في الشرقية بـ 192 ألف ريال

أسفرت الجولة التفتيشية التي نفذتها الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية، أخيراً على مكاتب تأجير السيارات، والأجرة العامة وأنشطتهما، عن ضبط 146 منشأة مخالفة، تبلغ قيمتها 192 ألف ريال.

وأوضح مدير إدارة الطرق والنقل في المنطقة المهندس عبدالله سليمان في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود كرت تشغيل، وعددها 14 مخالفة، و12 مخالفة تشغيل سائق دون بطاقة سائق صادرة من الوزارة ، و 8 مخالفات عدم تجديد بطاقة تشغيل , إضافة إلى 19 مخالفة لممارسة نشاط بترخيص منتهي ، و 37 مخالفة عدم وجود موظف سعودي ، و 13 مخالفة في ممارسة النشاط من غير ترخيص ، و 15 مخالفة عدم وجود مواقف مخصصة لمركبات النشاط ، إلى جانب 11 مخالفة عدم وضع التعرفة في مكان ظاهر في مركز ممارسة النشاط , ومخالفات أخرى بلغت 17 مخالفة .

